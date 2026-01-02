West Ham wohl an Chelsea-Star interessiert

Kommt es zum Wechsel innerhalb der Premier League? Laut talkSPORT ist West Ham United an Chelsea-Stürmer Raheem Sterling interessiert.

Der Spieler wird den Wechsel jedoch nur genehmigen, wenn es sich um einen dauerhaften Transfer und nicht um eine weitere Leihe handelt.

Sterling hat seit Mai nicht mehr für die Blues gespielt, nachdem er die vergangene Saison auf Leihbasis bei Arsenal verbracht hatte. Sein Vertrag bei Stamford Bridge läuft 2027 aus.

(skysport.de) / Bild: Imago