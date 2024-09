Nach der wetterbedingten Absage von drei Spielen der 6. Runde in der ADMIRAL Bundesliga wurden nun die Nachholtermine bekannt gegeben.

Bereits am vergangenen Freitag stand fest, dass das Spiel von Red Bull Salzburg gegen Austria Klagenfurt aufgrund der starken Regenfälle nicht stattfinden kann. Am Sonntag wurden kurzfristig auch die Spiele TSV Hartberg gegen WSG Tirol und Austria Wien gegen Sturm Graz aufgrund der Wetterlage abgesagt. Die drei abgesagten Spiele haben nun von der Bundesliga neue Spieltermine bekommen.

Die Wiener Austria trägt ihr Heimspiel gegen Sturm Graz bereits am Mittwoch, den 25. September aus. Die neue Anstoßzeit ist 18:30 Uhr. Einen Tag später trifft Hartberg dann zu Hause auf die WSG Tirol, auch hier ist das Nachtragsspiel um 18:30 Uhr zu sehen. Beide Partien gibt es natürlich in voller Länge live und exklusiv auf Sky Sport Austria zu sehen (streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass).

Salzburg gegen Klagenfurt erst im Dezember

Deutlich später wird das Spiel Red Bull Salzburg gegen Austria Klagenfurt nachgeholt. Der Nachholtermin ist für den 14. Dezember angesetzt, also am Wochenende nach der 17. und eigentlich letzten Bundesliga-Runde vor der Winterpause. Hier ist die Anstoßzeit um 17 Uhr angesetzt – auch dieses Spiel seht ihr live und exklusiv auf Sky Sport Austria.

Nachtragstermine, 6. Runde ADMIRAL Bundesliga

Mi., 25.09.2024, 18:30 Uhr: FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz

Do., 26.09.2024, 18:30 Uhr: TSV Hartberg – WSG Tirol

Sa., 14.12.2024, 17:00 Uhr: FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt

Überschwemmungen schränken Spielbetrieb ein

Nicht nur der Starkregen, auch der starke Wind machten am Wochenende die sichere Austragung der Bundesliga-Spiele in Salzburg, Hartberg und Wien unmöglich. Hinzu kamen lokale Überschwemmungen, die zu Einschränkungen im Verkehr und bei den öffentlichen Verkehrsmitteln geführt haben. So mussten die Wiener Linien ihren U-Bahn-Betrieb erheblich einschränken.

Auch in der ADMIRAL 2. Liga fielen an diesem Wochenende fünf der acht Partien wetterbedingt aus. In den unteren Ligen gab es im gesamten Land Absagen, im Osten Österreichs fanden nahezu keine Spiele statt.

Bild: GEPA