„Wichtig, gut in die Liga reinzukommen:“ WAC empfängt Aufsteiger Blau-Weiß Linz

Für Blau-Weiß Linz beginnt das Unternehmen Bundesliga im Lavanttal. Am Samstag empfängt der WAC den Aufsteiger in der 1. Runde der neuen Saison.

Das „Wolfsrudel“ greift nach einigen Transfers mit einem neuen Gesicht an und will zu Beginn drei Punkte einfahren. „Für uns ist wichtig, dass wir gut reingekommen in die Liga“, sagte Trainer Manfred Schmid. Die Linzer möchten den Trend von starken Leistungen der Neuankömmlinge in der ersten Runde bestätigen.

Schmid will WAC „in Top sechs etablieren“

Für den WAC geht es darum, nach einem Jahr Unterbrechung wieder in die Meistergruppe zu kommen. „Wir wollen den WAC in den nächsten Jahren in den Top sechs etablieren. Das ist das klare Ziel“, sagte Trainer Manfred Schmid. In der Vorsaison hatte man die Top sechs verpasst, belegte anschließend in der Qualifikationsgruppe den ersten Platz. Schmid gestaltete die Mannschaft über den Sommer um und baute zahlreiche neue ein. Scott Kennedy und Lukas Ibertsberger sollen die Abwehr verstärken, Sandro Altunashvili das zentrale Mittelfeld. Dazu kamen für weiter vorne vorerst Florian Rieder, Bernhard Zimmermann und Thomas Sabitzer.

„Wir haben viel Qualität dazubekommen, zu der Qualität, die schon da war. Ich bin sehr zufrieden“, zog Schmid eine positive Bilanz der Transferzeit. Schwer wiegt allerdings der Abgang von Stürmer Tai Baribo, der in die Major League Soccer wechseln wird. Mit der Ablösesumme, die bei über einer Million Euro liegen soll, bleibt der WAC aber auf dem Markt manövrierfähig. Ein neuer Stürmer aus Israels zweiter Liga steht bereits mit Mohamed Bamba vor der Türe, vor einen Einsatz müsste jedoch noch ein Haufen Formalitäten erledigt werden.

Bestehen blieben die Vorstellungen und Ideen Schmids vom Fußball, etwa was eine eher vorsichtige Spielanlage betrifft. „In erster Linie will ich einen guten Fußball sehen. Aber auch, dass jeder den anderen auf dem Platz unterstützt“, sagte er. „Wir sind noch am Anfang, wenn es darum geht, Spielzüge einzustudieren und Abläufe zu verinnerlichen. Aber wir sind auf einem guten Weg.“

„Wenn etwas erfolgreich ist, dann verändert man es nicht“

Der Grundansatz bei Blau-Weiß Linz werde sich auch in der obersten Spielklasse nicht verändern, kündigte Cheftrainer Gerald Scheiblehner an. Wie in der 2. Liga wolle man „einen intensiven und schnellen Fußball“ zeigen. „Wenn etwas erfolgreich ist, dann verändert man es auch nicht. Das wäre ja unlogisch“, sagte er der APA – Austria Presse Agentur. Das erklärte Fernziel ist der Klassenerhalt.

Die Oberösterreicher haben die jüngere Geschichte auf ihrer Seite, ging doch in den vergangenen vier Jahren der Aufsteiger in seinem Erstrunden-Duell bei einem Unentschieden dreimal als Sieger vom Platz. Im Vorjahr bezwang Austria Lustenau die WSG Tirol 2:1.

BW Linz will eigenem Spiel treu bleiben

„Wir freuen uns alle, dass es losgeht. Ich denke, dass wir gut vorbereitet sind, auch wenn es natürlich schwierig werden wird“, betonte Scheiblehner. Den WAC charakterisierte er als spielstarke Mannschaft. „Ich denke, dass sie aus der letzten Saison gelernt haben. Sie haben auf dem Transfermarkt sehr interessante Spieler dazugeholt.“ Großer Respekt ist vorhanden. „Wir werden trotzdem versuchen, unser Spiel durchzuziehen.“

Das erste Pflichtspiel in dieser Saison in der ersten Cup-Runde haben beide Clubs erfolgreich gestaltet. Der WAC feierte gegen den FC Kufstein einen 4:0-Erfolg, die Linzer setzten sich über die SPG Wallern mit 5:1 hinweg. Das Duell WAC gegen Blau-Weiß Linz gab es übrigens auch in der Vorsaison: Im Achtelfinales des ÖFB-Cups hatten die Wolfsberger mit 3:1 die Oberhand.