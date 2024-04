Das Rennen um den Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga läuft auf ein Duell zwischen Blau-Weiß Linz (12 Punkte) und Austria Lustenau (7) hinaus. Der SCR Altach mit einem 1:0-Auswärtssieg im Derby gegen das Schlusslicht (Spielbericht + VIDEO-Highlights) und die WSG Tirol mit einem 2:1-Heimerfolg über die Linzer (Spielbericht + VIDEO-Highlights) haben sich am Samstag in der Qualifikationsgruppe sechs Runden vor Schluss ein Guthaben von acht Punkten erspielt und vorerst aus dem Abstiegskampf verabschiedet.

Lustenau wollte mit einem Erfolg im Vorarlberger Prestigeduell den Anschluss schaffen und den Kampf gegen den Abstieg zu einem Mehrkampf machen. Stattdessen setzte es für die Elf von Andreas Heraf einen heftigen Rückschlag. „Fakt ist, Altach ist weg, die WSG ist weg. Wir haben noch einen Gegner, das ist Blau-Weiß Linz. Die sind noch in Schlagdistanz, wir spielen noch einmal gegen sie. Das müssen wir gewinnen und in den anderen fünf Spielen die Punkte holen. Es ist also rechnerisch noch leicht möglich“, schätzte der Lustenau-Coach im Sky-Interview die Lage ein.

Obwohl schon ziemlich unter Erfolgsdruck, ging Lustenau extrem vorsichtig zu Werke. Bis zur 80. Minute war zumindest ein Punkt auf dem Konto, ehe der drei Minuten davor eingewechselte Sofian Bahloul die Altacher erlöste. „Wir werden uns langsam etwas überlegen müssen, wie wir es anlegen, um diese Dreier zu holen, die wir brauchen“, erklärte Heraf, war aber auch verärgert, weil er vor dem Treffer ein Foul an seinem Spieler Ben Bobzien gesehen hat. Der Tabellenletzte hat damit weiter fünf Zähler Rückstand auf den Vorletzten, der in der vorletzten Runde am 11. Mai noch im Ländle gastiert.

Große Enttäuschung bei Heraf: „Stimmung ist sehr gedrückt“