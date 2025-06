„Wie ein Traum“ – Danso nach EL-Sieg weiter im Glücksrausch

Kevin Dansos Glücksgefühl nach dem Triumph in der Europa League mit Tottenham hält nach wie vor an.

Der Verteidiger avancierte vor knapp zwei Wochen durch den Finalsieg über Manchester United zum ersten österreichischen Gewinner des zweitwichtigsten Europacup-Bewerbs, von den Eindrücken danach zeigte sich Danso auch noch am Dienstag im ÖFB-Teamcamp in Seefeld, wo sich die Auswahl auf die WM-Quali-Partien gegen Rumänien und San Marino vorbereitet, überwältigt.

„Ich habe es nicht direkt realisiert, gleich nach dem Spiel war es wie ein Traum. Erst zwei Tage später ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich Europacupsieger bin“, erzählte der 26-Jährige. An diesem Tag stieg Tottenhams Siegesparade vor über 200.000 enthusiasmierten Anhängern. „Wenn man nicht selbst in London ist, nimmt man das gar nicht so wahr, was wir für eine Fanbase haben. Von außerhalb denkt man, in Nord-London gibt es mehr Arsenal-Fans, aber meiner Meinung nach gibt es mehr Tottenham-Fans“, sagte Danso.

Die Siegermedaille bewahrt Danso zu Hause direkt neben seiner Ehrung zum „Player of the Match“ im Champions-League-Spiel von Lens gegen PSV Eindhoven (1:1) im Oktober 2023 auf. Vor wenigen Monaten war noch nicht absehbar, dass Dansos Saison mit einem derartigen Erfolgserlebnis enden würde.

Danso erlebte „verrückteste Saison“ seiner Karriere

Im vergangenen Sommer stand der Abwehrspieler kurz vor einem Transfer zu AS Roma, doch die Clubärzte stellten bei ihm Herzbeschwerden fest. Es folgten sieben Wochen mit vielen Untersuchungen, ehe es wieder grünes Licht für Pflichtspiel-Einsätze gab. „Nach dem zweiten Test war es schon relativ sicher, dass es kein Problem gibt, deshalb war ich frühzeitig beruhigt“, erzählte Danso. „Es war auf jeden Fall die verrückteste Saison meiner Karriere mit vielen Ups und Downs, aber sie hat gut geendet, deshalb ist alles vergessen.“

Der gebürtige Voitsberger wuchs im rund 45 Autominuten von London entfernten Milton Keynes auf, sein im Winter zunächst auf Leihbasis vollzogener Wechsel von Lens zu Tottenham war also gleichsam eine Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Erst am Samstag gaben die „Spurs“ bekannt, Danso für eine Ablöse von 25 Millionen Euro fix zu verpflichten – damit ist der Abwehrspieler der teuerste österreichische Kicker nach Christoph Baumgartner.

Nun sei es das Ziel, sich beim Champions-League-Starter als Stammspieler zu etablieren. „Wenn man zu einem Topclub geht, gibt es immer einen Konkurrenzkampf, doch ich nehme die Herausforderung an.“ Seit Februar reichte es immerhin zu 15 Einsätzen, der bisher letzte davon war im Finish des Europa-League-Finales. Erste Premier-League-Erfahrungen sammelte Danso bereits in der Saison 2019/20 bei Southampton, damals lief es allerdings nicht nach Wunsch. „Ich habe da selbst viele Fehler gemacht“, resümierte der ÖFB-Internationale.

Jedes Premier-League-Team mit „Top-Top-Spieler“

Danach spielte Danso in der deutschen Bundesliga und in der französischen Ligue 1, doch die Premier League hat für ihn einen noch höheren Stellenwert. „Das ist die einzige Liga, in der es in jeder Mannschaft Top-Top-Spieler gibt. Es gibt dort kein einziges leichtes Spiel.“

(APA) / Bild: Imago