Wieder Bellingham: Real bleibt Tabellenführer

Real Madrid hat die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga auch ohne den verletzten David Alaba problemlos behauptet. Der Rekordmeister fertigte Osasuna am Samstag zu Hause mit 4:0 (1:0) ab und führt zwei Punkte vor dem Überraschungsteam Girona. Mann des Spiels war einmal mehr Jude Bellingham mit zwei Toren (9., 54.). Der 20-jährige englische Mittelfeldspieler hat in zehn Pflichtspielen für seinen neuen Club damit zehnmal getroffen.

Vinicius Jr. erzielte den dritten Real-Treffer (65.) und bereitete den vierten durch Joselu vor (70.). Die Madrilenen haben acht von neun Ligapartien in dieser Saison gewonnen. Alaba verpasste allerdings das dritte Pflichtspiel in Serie wegen seiner Adduktorenverletzung. Der ÖFB-Kapitän wurde am Montag im Camp des Nationalteams in Wien erwartet. Ob er am Freitag im Heimschlager der EM-Qualifikation gegen Belgien spielen kann, ist allerdings weiterhin fraglich.

Real-Verfolger Girona setzte sich in Cadiz 1:0 durch. Titelverteidiger FC Barcelona ist erst am Sonntagabend (21.00 Uhr) in Granada im Einsatz, würde aber mit einem Sieg wieder bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.

