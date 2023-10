Wieder Schiri-Ärger in England! City-Star Kovacic darf trotz zwei „Rot-Fouls“ weiterspielen

Die Schiedsrichter und der VAR in England kommen einfach nicht zur Ruhe: Nach der folgenschweren VAR-Panne im Spiel Tottenham – Liverpool, als ein korrektes Reds-Tor fälschlicherweise nicht anerkannt wurde, kam es auch an diesem Wochenende im Premier-League-Topspiel zwischen Arsenal und Manchester City zu einer fragwürdigen Entscheidung des Schiedsrichterteams.

In den Fokus rückte bei zwei Szenen innerhalb weniger Minuten City-Mittelfeldspieler Mateo Kovacic. In der 28. Minute grätschte der gebürtige Linzer zunächst von hinten in die Achillesferse von Gegenspieler Martin Ödegaard. Schiedsrichter Michael Oliver zeigte Kovacic für das harte Einsteigen lediglich die Gelbe Karte.

Der VAR-Check überprüfte die Szene wegen einer möglichen Roten Karte zwar, letztendlich wurde Schiedsrichter Oliver aber nicht an den Spielfeldrand zum Check gebeten und Kovacic durfte mit Gelb weiterspielen.

Szene 1: „Nur“ Gelb für Kovavic nach Foul an Ödegaard

Auch zweites Kovacic-Foul bleibt unbestraft

Die zweite fragwürdige Entscheidung von Referee Oliver erfolgte nur kurze Zeit später in der 35. Minute. Der bereits mit Gelb vorbelastete Kovacic kam im Mittelfeld erneut zu spät im Zweikampf, dieses Mal wurde Declan Rice vom Kroaten nach einer Grätsche klar von hinten zu Fall gebracht. Der Unparteiische zeigte sofort „Kein Foul“ an, sodass der kroatische Teamspieler wieder weiterspielen durfte.

Szene 2: Kein Gelb-Rot nach Kovacic-Foul an Rice

Für Sky-Experte René Adler war es unverständlich, dass Kovacic die erste Hälfte beenden durfte. „Ich hätte schon beim ersten Foul Rot gezeigt. Das zweite Foul ist dann auch eine klare gelbe Karte und muss bestraft werden. Das wird ein Nachspiel haben. Arsenal-Trainer Mikel Arteta wird sich darüber nach dem Spiel aufregen. Zurecht meiner Meinung nach!“, sagte Adler in der Halbzeitpause bei Sky.

Angesprochen auf die Szene sagte Arteta bei Sky Sport UK knapp: „Ich habe die Aktion gesehen, aber das ist Vergangenheit. Zum Glück haben wir gewonnen.“

Arsenal gewinnt durch spätes Martinelli-Tor

Da Arsenal das Spiel durch einen späten Treffer von Gabriel Martinelli noch mit 1:0 gewann, hielt sich bei den Gunners die Aufregung nach Spielende in Grenzen. Zurück bleibt aber erneut ein fader Beigeschmack rund um die zuletzt viel kritisierten Schiedsrichterleistungen in England.

Highlights: Arsenal – Manchester City 1:0