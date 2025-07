„Wiedergeburt“: Neues WNBA-Team heißt Portland Fire

Nächstes Jahr kehrt Portland als Standort in die Frauen-Basketball-Profiliga WNBA zurück, und auch beim Namen gibt es ein Comeback. Das Team wird als Portland Fire antreten, genau wie von 2000 bis 2002. Das gab die Franchise bekannt.

„Portland Fire. Reborn“, lautete die Überschrift der Pressemitteilung, der Klub sei also „wiedergeboren“ worden. „Als Stadt, die sich seit langem für den Frauensport einsetzt, ist Portland bereit, seinen Platz in der WNBA zurückzuerobern“, sagte Clare Hamill, Interimspräsidentin von Portland Fire. Das Logo zeigt eine brennende Rose, die Flammen orientieren sich dabei an der Dachform des Moda Centers, Heimstätte des Teams.

2026 wird die Liga von 13 auf 15 Teams aufgestockt. Neben Portland kommt Toronto Tempo als erste kanadische Franchise hinzu. 2028 folgt Cleveland, 2029 werden Detroit und Philadelphia die Nummern 17 und 18. Der Klub Portland Fire war 2002 nach nur drei Jahren aufgelöst worden.

(SID) / Foto: IMAGO