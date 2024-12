Wien erlebt Kracher: Norwegen trifft in EM-Hauptrunde auf Dänemark

Nach dem hauchdünnen Aus am Montag geht die Handball-Heim-EM der Frauen am Donnerstag ohne Österreich in ihre zweite Phase.

In der Hauptrunde starten die besten zwölf Teams in Wien (Gruppe 2) und Debrecen (Gruppe 1) den Angriff auf das Halbfinale. Österreichs Hauptstadt wird dabei von Titelverteidiger Norwegen um Welthandballerin Henny Reistad beehrt, die neunfachen Champions treffen gleich zum Auftakt in der Neuauflage des Finales von 2022 auf Dänemark.

Weiters in Wien treten die Niederlande, Deutschland, die Schweiz und Slowenien an, das am Montag Österreich aus dem Bewerb warf. In Debrecen stehen sich neben Co-Gastgeber Ungarn, Frankreich, Schweden, Polen, Montenegro und Rumänien gegenüber.

Die jeweils zwei besten Mannschaften der Hauptrundengruppen sichern sich das Ticket fürs Halbfinale, das so wie das Spiel um Platz fünf am 13. Dezember steigt. Das Finale und das Spiel um Platz drei sind für 15. Dezember angesetzt. Schauplatz ist in allen Fällen Wien.

