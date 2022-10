Wien-Titel würde Medwedew Ticket für ATP Finals bringen

Die Erste Bank Open in Wien sind wie jedes Jahr für die Vergabe der letzten Plätze bei den ATP Finals von großer Bedeutung. Heuer sind noch drei Tickets zu vergeben.

Bereits qualifiziert sind mit US-Open-Sieger Carlos Alcaraz sowie Australian- und French-Open-Gewinner Rafael Nadal zwei Spanier, dazu der serbische Wimbledon-Sieger Novak Djokovic, der Grieche Stefanos Tsitsipas und der Norweger Casper Ruud. Holt Daniil Medwedew in Wien den Titel, wäre er ebenfalls fix dabei.

Der Russe steht derzeit in der Pole Position für den sechsten Platz beim Saison-Showdown der Top acht vom 13. bis 20. November in Turin. Sein Landsmann Andrej Rublew folgt dahinter, er hat seine Chancen durch sein Achtelfinal-Out gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow aber vermindert. Noch etwas schlechter stehen der Pole Hubert Hurkacz und der US-Amerikaner Taylor Fritz da, nachdem sie bei der Erste Bank Open in Viertelfinale bzw. Runde eins unterlegen waren. Profiteur davon ist Felix Auger-Aliasimme, im Parallelturnier in Basel im Halbfinale. Da trifft der Kanadier aber auf Alcaraz.

