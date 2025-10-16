Wien wird zum Star-Parkett: Jagr, Hasek & Co. beim Legendenspiel

Einige der besten Eishockeyspieler der Geschichte sind im Dezember in Wien in Aktion zu sehen.

Die tschechischen Ikonen Jaromir Jagr (53), Torhüter Dominik Hasek (60), Rekordspieler David Vyborny (50), Milan Hejduk (49) und sogar Vladimir Ruzicka (62) haben sich u.a. zu einem Legendenspiel angesagt, das die Vienna Capitals anlässlich ihres 25-Jahr-Jubiläums am 13. Dezember veranstalten.

Im Kader der Caps-Legenden stehen Bernhard Starkbaum, Christian Cseh, Darcy Werenka, Mario Fischer, Dan Bjornlie, Phil Lakos, Andre Lakos, Peter Casparsson, Bob Wren, Rafael Rotter, Benoit Gratton, Jonathan Ferland und Dieter Kalt.

(APA) Foto: Imago