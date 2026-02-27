Wiener Austria und LASK wollen sich Bangen ersparen

Die Austria wie auch der LASK benötigen noch Punkte, um den Meistergruppen-Start zu fixieren. Dem Vierten könnte wie dem Dritten je nach den übrigen Resultaten schon ein Remis reichen. Einig sind sich sowohl die Wiener als auch die Linzer: Eine Zitterpartie am folgenden Wochenende soll vermieden werden. LASK-Trainer Dietmar Kühbauer erwartete ein „Spiel auf Augenhöhe“. Die Austria sei eine gut organisierte Mannschaft. „Kleinigkeiten werden entscheiden, deshalb müssen wir schauen, die Fehlerquote gering zu halten.“

1:5 verloren die unter Kühbauer davor schier unbezwingbaren Athletiker zuletzt gegen Salzburg. „Der LASK hat individuelle Klasse und einen erfahrenen Trainer. Ich glaube nicht, dass das Spiel von letzter Woche irgendwie nachwirken wird“, meinte Stephan Helm. Der Austria-Coach kassierte mit dem 1:2 in Altach mit seinem Team zuletzt ebenfalls eine Niederlage. Vor heimischer Kulisse soll die Leistungsgrenze wieder erreicht werden. „Wir haben uns in eine gute Ausgangslage gebracht. Da braucht man nicht, dass es sich zuspitzt“, sagte Helm mit Blick auf die Tabelle. In der Abwehr kehrt Aleksandar Dragovic wieder zurück. Vorne droht der Ausfall von Sanel Saljic (muskuläre Probleme). Das erste Saisonduell gewann der LASK 2:1. Die Linzer sind drei Tage später im Halbfinale des ÖFB-Cups in Ried gefordert.

Wiener Austria vs. LASK am Sonntag ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

(APA)/Beitragsbild: GEPA