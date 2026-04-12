Wiener Derby & Steiermark-Duell: Die Meistergruppe heute live

Am Sonntag steigt in der Meistergruppe das Wiener Derby zwischen Austria und Rapid sowie Sturm Graz gegen TSV Hartberg

zwischen Austria und Rapid sowie Sturm Graz gegen TSV Hartberg Markus Schopp und Hans Krankl sind die Experten am Sonntag

Streame live mit Sky X

Am Sonntag kommt es in der Meistergruppe zum Wiener Derby zwischen Austria und Rapid. Die Hütteldorfer, die am vergangenen Wochenende das Spitzenspiel mit 0:2 gegen Sturm Graz verloren, liegen in der Tabelle einen Punkt vor dem ungeliebten Nachbar. Allerdings müssen die Grün-Weißen aufgrund der Ausschreitungen im letzten Derby auf ihren Gästeanhang verzichten. Die Veilchen kamen beim LASK mit 1:4 unter die Räder und müssen zusätzlich auf den rotgesperrten Tin Plavotic verzichten. Die Übertragung beginnt um 16:30 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1.

Spitzenreiter Sturm Graz empfängt zuvor noch den TSV Hartberg. Der Titelverteidiger hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf das Verfolgertrio Salzburg, Rapid und LASK. Die Hartberger, am sechsten und letzten Platz der Meistergruppe rangierend, mussten sich Salzburg 1:2 geschlagen geben. Fans sehen die Partie sowohl auf Sky Sport Austria 1 als auch Sky Sport Austria 2.

Sonntag, 12. April 2026

14:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und 2

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Rapid Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Experte: Markus Schopp (ab 14 Uhr)

Sky Experte: Hans Krankl (ab 16:30 Uhr)

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ live auf Sky Sport Austria 1

Artikelbild: GEPA