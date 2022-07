Wiesberger beendet zweites LIV-Turnier als 37.

Golfprofi Bernd Wiesberger hat das zweite Turnier der LIV-Tour auf Rang 37 beendet. Der Burgenländer spielte am Samstag in Portland eine 73er-Runde (eins über Par) und verbesserte sich damit am Schlusstag um einen Platz. Mit insgesamt 224 Schlägen bzw. acht über Par lag Wiesberger wie schon zur Premiere der neuen Serie im Juni in London (Platz 43) im hinteren Ende des Feldes der 48 Teilnehmer.

Den Siegerscheck über vier Millionen US-Dollar holte sich der Südafrikaner Branden Grace dank einer 65er-Schlussrunde. Der 34-Jährige setzte sich mit einem Gesamtergebnis von 203 Schlägen (13 unter Par) vor dem Mexikaner Carlos Ortiz (205) und dem US-Amerikaner Patrick Reed (207) durch.

(APA)

Bild: GEPA