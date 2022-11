Golfprofi Bernd Wiesberger hat beim International-Series-Turnier der Asian-Tour in Ägypten Rang zwei erreicht.

Der heuer hauptsächlich die umstrittene LIV-Tour spielende Burgenländer musste sich in Kairo nach einer abschließenden 63 nur dem US-Amerikaner Andy Ogletree beugen. Der US-Amerikaner wies nach 62 Strokes am Sonntag mit insgesamt 23 unter Par um vier Schläge weniger auf. Wiesberger tritt Anfang Dezember auf der Asien-Tour auch in Indonesien an.

(APA)

Bild: Imago