Wiesberger bei Irish Open starker Halbzeit-Siebter

Bei den starbesetzten Irish Golf Open in Straffan liegt Bernd Wiesberger auch nach dem zweiten Tag im Spitzenfeld.

Nach einer 67 zum Auftakt spielte der 39-jährige Burgenländer im K-Club westlich von Dublin am Freitag eine 71er-Runde und ging mit sechs unter Par als Siebenter ins Wochenende. Matthias Schwab verpasste den Cut nach zwei 74er-Runden und gesamt vier über Par klar.

Mit einer Runde von 62 Schlägen, also zehn unter Par, übernahm der Schwede Joakim Lagergren die Führung bei dem mit sechs Millionen Dollar dotierten Event. Der Franzose Adrien Saddier folgte mit einem Schlag Rückstand, die vom irischen Star Rory McIlroy angeführten weiteren Verfolger lagen schon fünf Schläge zurück.

Schwab & Donald vorzeitig out

Der europäische Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald schied so wie Schwab mit vier über Par aus. Auch der US-amerikanische Major-Sieger Brooks Koepka ist nach einer 80er-Runde (acht über Par) am Wochenende nicht mehr dabei.

(APA).

Beitragsbild: Imago.