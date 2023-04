Wiesberger bei LIV-Turnier in Singapur nicht im Spitzenfeld

Keine Platzverbesserung hat Bernd Wiesberger beim Golf-Turnier der LIV-Tour in Singapur auf der dritten und letzten Runde geschafft. Im Gegenteil, der 37-jährige Burgenländer fiel nach einer weiteren 70er-Runde auf den 40. Endrang zurück. Eine bessere Platzierung vergab er am Sonntag u.a. auf Loch sieben mit einem Doppel-Bogey. Mit gesamt 211 Schlägen blieb er zwei unter Par.

Der Sieg ging wie schon vor einer Woche in Adelaide erneut an den US-Amerikaner Talor Gooch. Dieser setzte sich am Extraloch gegen den bis dahin gleichauf liegenden Spanier Sergio Garcia um einen Schlag durch. Gooch ist der erste Golfer, der zwei LIV-Titel in Folge gewonnen hat. Der 31-Jährige hat sich damit auch zwei Vier-Millionen-Dollar-Schecks en suite geholt.

(APA)

Bild: Imago