Wiesberger fällt bei Irish Open zurück

Golfprofi Bernd Wiesberger hat die Irish Open im nordirischen Newcastle auf Rang 63 beendet. Dem Burgenländer misslang die Schlussrunde (77 Schläge/6 über Par) im Royal County Down Golfclub am Sonntag mit sieben Schlagverlusten bei nur einem Birdie gründlich, was ein Minus von 33 Plätzen zur Folge hatte. Nach vier Tagen standen auf Wiesbergers Scorekarte 292 Schläge/8 über Par. Der Sieg ging dank einer starken Leistung am Schlusstag an den Dänen Rasmus Højgaard (275 Schläge).

Die Steirer Matthias Schwab und Lukas Nemecz hatten bei dem mit 6 Millionen Dollar dotierten Turnier den Cut deutlich verpasst.

(APA)/Beitragsbild: Imago