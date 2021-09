Wiesberger fiel nach 72er-Runde in Rom zurück

Golfer Bernd Wiesberger wird am Samstag auf der dritten Runde des European-Tour-Turniers in Rom einen Rückfall von Rang 26 hinnehmen müssen. Der 35-Jährige spielte drei Birdies, aber auch zwei Bogeys und ein Double-Bogey, womit er mit 72 und eins über Par ins Clubhaus zurückkehrte. Er hält bei 211 Schlägen, zahlreiche Konkurrenten waren noch auf ihrer Runde unterwegs, weshalb die Platzierung des Burgenländers vor dem Schlusstag noch nicht feststeht.

Mit einem guten Abschneiden würde Wiesberger seine Chancen auf einen Platz im europäischen Ryder-Cup-Team weiter steigern. Aktuell fehlt ihm über die europäische Qualifikationsliste als Fünfter nur ein Platz auf ein Ticket für den Traditionsbewerb vom 21. bis 26. September in Kohler in Wisconsin. Der knapp vor ihm in diesem Ranking liegende Nordire Rory McIlroy tritt davor nicht mehr in Aktion. Wiesberger ist auch in der weltweiten Qualifikationsliste aussichtsreich platziert.

(APA)

Bild: Imago