Wiesberger holt bei Dutch Open mit bestem Schlusstag auf

Golfprofi Bernd Wiesberger hat dank einer starken Schlussrunde die Dutch Open auf Rang 24 beendet.

Der Burgenländer benötigte bei dem mit 1,75 Millionen Euro dotierten Turnier der World Tour am Sonntag 67 Schläge (5 unter Par) und verbesserte sich um 27 Plätze. Wiesberger unterliefen auf den ersten sieben Löchern zwar zwei Bogeys, insgesamt sieben Birdies, darunter drei Schlaggewinne auf den letzten vier Bahnen, bedeuteten letztlich die beste Runde des Tages.

Den Sieg holte sich der Franzose Victor Perez, der sich im Stechen am vierten Extra-Loch gegen den Neuseeländer Ryan Fox durchsetzte. Der Steirer Lukas Nemecz hatte den Cut verpasst.

Schwab in Fort Worth mit schwacher Schlussrunde

Golf-Profi Matthias Schwab ist am Schlusstag des PGA-Turniers Charles Schwab Challenge in Fort Worth zurückgefallen. Der 27-jährige Steirer startete am Sonntag mit zwei Birdies auf den ersten zwei Bahnen ausgezeichnet, musste aber gleich auf den folgenden zwei Löchern Schlagverluste hinnehmen. Nach insgesamt sechs Bogeys und einem Doppel-Bogey kam Schwab mit einer 75er-Runde (fünf über Par) ins Clubhaus und rutschte von Rang 42 ungefähr auf Platz 60 zurück.

