Wiesberger in München zur Halbzeit auf Platz neun

Bernd Wiesberger mischt beim mit 3 Millionen Dollar dotierten Golfturnier in München vorne mit.

Der Burgenländer spielte am Donnerstag und Freitag jeweils 68er-Runden und liegt mit 8 unter Par zur Halbzeit auf dem geteilten neunten Rang.

Sein Landsmann Maximilian Steinlechner verzeichnete im Golfclub Eichenried zwei 69er-Runden, der Tiroler schaffte mit 6 unter Par den Cut und geht von Platz 27 aus ins Wochenende. Es führt der Südafrikaner Hennie Du Plessis (11 unter).