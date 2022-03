via

Golf-Profi Bernd Wiesberger ist zum Abschluss des PGA-Turniers in Palm Harbour in Florida zurückgefallen.

Der 36-jährige Burgenländer spielte am Sonntag eine 73er-Runde (2 über Par), seine schwächste der gesamten Woche, und landete mit insgesamt sechs unter Par auf Platz 33. Wiesberger war als 16. in den Schlusstag des mit 7,8 Mio. Dollar (7,09 Mio. Euro) dotierten Events gegangen. Der Sieg ging im Stechen an den US-Amerikaner Sam Burns.

