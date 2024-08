Wiesberger in Prag in Top-10

Golfprofi Bernd Wiesberger geht beim Prager Turnier der DP World Tour auf Platz sieben ins Wochenende.

Der Burgenländer spielte am Freitag so wie am Vortag eine 67er-Runde und hat mit gesamt zehn unter Par drei Schläge Rückstand auf den führenden Franzosen David Ravetto. Auch Lukas Nemecz hat den Cut geschafft, Mattias Schwab ist dagegen ausgeschieden.

Nemecz spielte eine 70er-Runde und lag mit 138 Schlägen (sechs unter Par) auf Platz 34. Schwab benötigte ebenfalls 70 Schläge, verpasste nach einer 71er-Runde zum Auftakt auf Rang 76 den Cut aber um einen Schlag.

(APA)/Bild: Imago