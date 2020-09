Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer 75er-Runde (vier Schläge über Par) in das European-Tour-Event in Sotogrande bei Cadiz gestartet. Der bestgerankte Spieler des Feldes kam mit Starkwind im Real Club Valderrama nicht zurecht und lag nach dem ersten Tag auf dem geteilten 50. Platz. In Führung lag ein Trio um Lokalmatador Jorge Campillo, das jeweils 69 Schläge benötigte.

(APA)

Artikelbild: Getty