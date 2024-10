Wiesberger kämpft in Andalusien um Topplatzierung

Profigolfer Bernd Wiesberger zeigt sich beim zur DP World Tour zählenden Turnier in San Roque (Spanien) nach mageren Wochen in guter Form.

Der Burgenländer spielte sich am zweiten Tag des Andalucia Masters dank sechs Birdies bei nur einem Bogey von Platz 24 auf Platz 6 nach vor und hat damit eine seiner besten Saisonplatzierungen in Reichweite. Wiesberger hält bei acht unter Par, auf Leader Jorge Campillo aus Spanien fehlen ihm sieben Schläge.

Den Cut ebenfalls schaffte Matthias Schwab, der zwar um einen Schlag mehr als am Donnerstag benötigte, als 45. (-3) aber auch am Wochenende wieder auf die Grüns darf. Nicht mehr am Samstag dabei ist hingegen Lukas Nemecz. Der Steirer, der so wie Schwab um seine Tourkarte kämpfen muss, hatte einen Schlag mehr als Schwab und damit einen zu viel am Konto.

(APA)

Bild: Imago