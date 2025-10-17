Wiesberger kratzt in Neu-Delhi an Top Ten – Schwab out

Bernd Wiesberger hat beim zur DP World Tour der Golfer zählenden Turnier in Neu-Delhi nach Runden über 71 und 67 am Freitag den Cut klar geschafft.

Der Burgenländer liegt mit 6 unter Par, schlaggleich mit dem Nordiren Rory McIlroy, auf Rang 17. Auf die Top Ten fehlen Wiesberger zwei Schläge. Für Wiesberger geht es in Indien um einen großen Schritt in Richtung Tourkarte, wofür eine starke Platzierung wichtig wäre. Matthias Schwab (76/72 Schläge) verpasste als 112. den Cut.

Für den Steirer könnte damit die Saison auf der Tour vorzeitig zu Ende sein, auch die Startberechtigung für kommende Saison ist äußerst fraglich. In Indien in Führung liegt der Engländer Tommy Fleetwood (12 unter Par).

(APA)/Bild: GEPA