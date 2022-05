Golfprofi Bernd Wiesberger hat bei den Dutch Open am Samstag die Spitzenplätze aus den Augen verloren.

Der Burgenländer spielte am dritten Tag eine 75er-Runde und liegt in der Gesamtwertung mit zwei über Par auf dem geteilten 51. Platz. Lukas Nemecz hatte bei dem mit 1,75 Millionen Euro dotierten Event im Bernardus Golf Club in Cromvoirt den Cut verpasst. Vor dem Schlusstag in Führung liegen der Franzose Victor Perez und Matt Wallace (ENG) mit je zehn Schlägen unter Par.

(APA)

Bild: GEPA