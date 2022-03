via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Bernd Wiesberger hat seinen ersten Turniertag nach vierwöchiger Pause lediglich auf Rang 75 abgeschlossen.

Der Burgenländer spielte am Donnerstag auf der World Tour in Hartbeespoort/Südafrika eine 69er-Runde, liegt mit drei unter Par bereits sieben Schläge hinter einem führenden Quartett und muss am Freitag um den Cut zittern. Lukas Nemecz gelang gar nur eine Par-Runde (72), er liegt dadurch außerhalb der Top 100.

(APA)

Bild: Imago