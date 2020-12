via

Bernd Wiesberger hat beim Dubai Championship der Europa-Golftour einen weiteren Sprung nach vorne gemacht. Dem am Mittwoch durchwachsen gestarteten Burgenländer gelang am Freitag neuerlich eine 66er-Runde, diesmal mit sogar neun Birdies, aber auch drei Bogeys. Damit näherte er sich vom 26. Rang aus den Top Ten an, zahlreiche Konkurrenten hatten ihre dritte Runde noch vor sich.

(APA)

