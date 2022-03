Wiesberger schafft in Palm Harbour wohl Cut – Schwab out

Golf-Profi Bernd Wiesberger hat beim PGA-Turnier in Palm Harbour den Cut so gut wie sicher geschafft. Der 36-jährige Burgenländer benötigte am Freitag nach einer 69er-Runde tags zuvor 70 Schläge und lag mit gesamt drei unter Par vorerst auf dem geteilten 52. Platz. Mehr als 30 Spieler hatten ihre zweite Runde allerdings noch nicht zu Ende gespielt. Fix zu Ende ist das Turnier für Matthias Schwab, der nach einer 72er-Runde mit gesamt eins über Par abschloss.

„Ich konnte diese Woche leider nicht an die letzten Ergebnisse anschließen. Mein Spiel war phasenweise okay, häufig aber nicht auf dem Level, auf dem man auf der US-PGA-Tour sein muss, um vorne dabei zu sein“, sagte Schwab. Spitzenreiter nach einem Tag mit nur 61 Schlägen ist der US-Amerikaner Matthew NeSmith.

(APA)/Bild: Imago