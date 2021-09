Wiesberger spielte auf zweiter Rom-Runde eins unter Par

Der Burgenländer Bernd Wiesberger ist am Freitag auf Runde zwei des European-Tour-Turniers der Golfer in Rom von Rang 21 aus wohl leicht zurückgefallen.

Der 35-Jährige kam auf eine 70er-Runde von eins unter Par, wobei er nach einem Auftakt-Bogey bis Loch 13 vier Birdies fabrizierte, diesen Vorteil aber mit einem weiteren Bogey und auf der 15 einem Doppel-Bogey verspielte. Mit einem Birdie auf der 17 betrieb Wiesberger Schadensbegrenzung. Noch sind nicht alle im Clubhaus.

Mit einem guten Abschneiden würde Wiesberger seine Chancen auf einen Platz im europäischen Ryder-Cup-Team weiter steigern. In der vergangenen Woche in Crans-Montana hat er diesbezüglich mit Platz zwei angeschrieben. Aktuell fehlt ihm über die europäische Qualifikationsliste als Fünfter nur ein Platz auf ein Ticket für den Traditionsbewerb vom 21. bis 26. September in Kohler in Wisconsin. Der knapp vor ihm in diesem Ranking liegende Nordire Rory McIlroy tritt davor nicht mehr in Aktion.

Sollte es über diese Schiene nicht klappen, hat Wiesberger für das Team von Kapitän Padraig Harrington eine zweite Chance über eine weltweite Qualifikationsliste, in der er auch aussichtsreich platziert ist.

(APA)/Bild: GEPA