Wiesberger und Schwab hoffen auf guten Saison-Endspurt

Eine stark von Corona betroffene Saison der Europa-Golf-Tour biegt auf die Zielgerade. Bernd Wiesberger beendete vergangene Woche seine “Titelverteidigung” bei den Scottish Open nur als 48., Matthias Schwab kehrt im Finish eines großteils verkorksten Jahres mit zuletzt mäßigen Auftritten auf der US-PGA-Tour diese Woche zurück. Beide Österreicher bestreiten mit der BMW PGA Championship in Surrey das Flaggschiff-Event der European Tour.

7 Millionen Dollar werden ab Donnerstag auf dem Westkurs des Wentworth Clubs ausgespielt. Das zweite Rolex-Turnier in Serie ist auf der wirtschaftlich von Corona stark betroffenen Europa-Tour auch schon wieder das letzte Großevent vor dem Tour-Finale Mitte Dezember in Dubai. Schwab ist wegen seiner vielen US-Auftritte im “Race” auf Platz 113 zurückgefallen. Mit England sowie den folgenden Kleinturnieren in Italien und Zypern (2 Events) bekommt der Steirer nur noch wenige Möglichkeiten, sich für Dubai zu qualifizieren.

Dafür muss der 25-Jährige zu jenem guten Spiel zurückkehren, das ihn innerhalb weniger Jahre weit nach vorne gebracht hat. Der Plan, auf der trotz Covid-19 nach wie vor topdotierten US-PGA-Tour schon 2020 Fuß zu fassen sowie in der Weltrangliste die Top-50 zu erreichen, muss aber wohl um ein Jahr verschoben werden. Schwab ist insofern aber auf der sicheren Seite, als er seine “eingefrorene” Kategorie 10 auf der Europa Tour behält und in den USA für die Finalturniere der Korn Ferry Tour 2021 fix qualifiziert ist.

Wiesberger hat mit dem in den November verschobenen Masters in Augusta ein weiteres Saison-Highlight noch vor sich. Obwohl auch der Burgenländer nach dem Ende der Corona-Zwangspause mit starken Formschwankungen gekämpft hat, liegt er im “Race” auf Platz 43. Und damit auch auf gutem Weg zum hoch dotierten Europa-Finale in Dubai, wo er vergangenes Jahr sensationell sogar um den Tour-Gesamtsieg mitgespielt hat.

In den USA hat die Saison 2021 hingegen längst begonnen. Sepp Straka schlägt diese Woche in Las Vegas ab.

