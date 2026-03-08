Wiesberger und Steinlechner in Johannesburg unter Top 15

Der Burgenländer Bernd Wiesberger und der Tiroler Maximilian Steinlechner haben sich beim World-Tour-Turnier der Golfer in Johannesburg mit einem starken Schlusstag unter die besten 15 gespielt.

Wiesberger gelang eine 67er-Runde, er beendete die Joburg Open mit neun unter Par auf Rang zwölf. Steinlechner benötigte 68 Schläge, mit acht unter Par belegte er Rang 15 und schaffte sein bisher bestes Ergebnis auf der Tour. Den Sieg holte sich der Engländer Dan Bradbury (17 unter).