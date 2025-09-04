Wiesberger zum Auftakt in Irland im Spitzenfeld

Bei der starbesetzten Irish Golf Open (live auf Sky Sport Golf – mit Sky Stream keinen Abschlag verpassen!) in Straffan hat Bernd Wiesberger am Donnerstag aufgezeigt.

Der 39-jährige Burgenländer spielte im K-Club westlich von Dublin zum Auftakt eine 67er-Runde (5 unter Par) und setzte sich auf den geteilten vierten Rang, einen Schlag hinter einem Führungstrio. Matthias Schwab kam hingegen nur auf eine 74 und liegt jenseits von Platz 100. Auch einige europäische Ryder-Cup-Spieler nutzen das 6-Mio.-Dollar-Event zur Vorbereitung.

Lokalmatador Shane Lowry liegt nach einer 69er-Runde auf Rang zwölf in Lauerposition. Der Engländer Tyrrell Hatton (70), der nordirische Star Rory McIlroy (71) und Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald (77) sind in Straffan ebenso am Start wie die Major-Sieger Brooks Koepka (71) und Patrick Reed (74) aus den USA.

(APA)/Bild: Imago