„Will etwas zurückgeben“ – Danso engagiert sich für Londons Bedürftige

ÖFB-Nationalspieler Kevin Danso setzt abseits des Spielfelds ein starkes Zeichen: Der Innenverteidiger von Tottenham Hotspur unterstützte die lokale Tottenham Foodbank – eine Einrichtung, die Menschen in Not mit Lebensmitteln und wichtigen Alltagsartikeln versorgt.

Der Verein befindet sich in einem der sozial herausforderndsten Bezirke Londons. Die Foodbank spielt dort eine zentrale Rolle: Sie stellt Notfallpakete für mindestens drei Tage Ernährung sicher, hilft aber auch mit Hygieneartikeln, mentaler Unterstützung und finanzieller Beratung. Gerade im vergangenen Winter stieg der Bedarf um 20 Prozent, gleichzeitig sind die Spenden seit dem Lockdown um 75 Prozent eingebrochen. Um die Regale weiter füllen zu können, muss die Einrichtung monatlich über 5.000 Pfund ausgeben.

Danso packte selbst mit an

Nach dem Training half der Steirer aktiv beim Packen der Lebensmittelpakete und nahm sich Zeit, die Arbeit der Freiwilligen kennenzulernen. Besonders beeindruckt zeigte er sich vom breiten Unterstützungsangebot der Organisation. „Hier arbeiten Menschen täglich daran, ihre Community zu unterstützen. Ich wollte einfach meinen Teil dazu beitragen und zeigen, dass auch Spieler wie ich bereit sind, etwas zurückzugeben.“

Danso betonte zudem, dass seine eigene Geschichte eine Rolle spielt: „Ich bin in Österreich aufgewachsen, aber meine Eltern kamen aus Ghana und waren selbst auf die Unterstützung ihrer Community angewiesen. Deswegen weiß ich, wie wichtig solche Einrichtungen sind.“

Große Wertschätzung von den Verantwortlichen

Tonye Philemon, Projektmanager der Tottenham Foodbank, sprach von einem wichtigen Signal: „Kevins Besuch zeigt, dass unsere Arbeit gesehen wird und diese Anerkennung hilft uns enorm, gerade in Zeiten finanzieller Herausforderungen.“

Starkes soziales Engagement

Danso ist bereits seit Kurzem Botschafter der Obdachlosenorganisation „The Passage“. Auch dort arbeitete er vor einigen Wochen in der Küche mit und half beim Servieren von warmen Mahlzeiten.

Foto: Imago