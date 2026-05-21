„Will in der Formel 1 bleiben“: Hamilton ohne Rücktrittsgedanken

Lewis Hamilton möchte auch mit 41 Jahren noch nicht über den Formel-1-Ruhestand nachdenken – und gibt sich angesichts anhaltender Gerüchte über ein baldiges Karriereende gar amüsiert.

„Ich habe einen laufenden Vertrag, für mich ist alles zu 100 Prozent klar“, sagte Hamilton am Donnerstag in Montréal mit Blick auf 2027: „Ich bin motiviert, ich tue, was ich liebe. Ich werde noch eine Weile hier unterwegs sein, also gewöhnt euch dran.“

Der Rekordweltmeister war zu Beginn der Saison 2025 von Mercedes zu Ferrari gewechselt, die neue Partnerschaft brachte bislang aber nicht den erhofften Erfolg. Hamilton wartet seit 2024 auf einen Sieg, auch die letzten drei Jahre bei Mercedes waren bereits weitgehend ernüchternd verlaufen. Gerüchte über einen Ausstieg kamen daher immer wieder auf.

„Es gibt viele, die das gerne sehen würden, aber mir kommt das gar nicht in den Sinn“, sagte Hamilton: „Bis auf Weiteres will ich in der Formel 1 bleiben.“

Im vergangenen März, früh in seiner zweiten Saison, war Hamilton erstmals für Ferrari aufs Podium gefahren. Insgesamt hat vor dem Grand Prix von Kanada (Sonntag ab 2o Uhr LIVE bei Sky!) aber auch in diesem Jahr sein Teamkollege Charles Leclerc die Nase vorn.

(SID).

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