Williams-Schwestern als große Idole: Gauff will „ihr Vermächtnis fortsetzen“

US-Open-Siegerin Coco Gauff hat nach dem Titelgewinn in New York die Bedeutung von Venus und Serena Williams für den eigenen Werdegang hervorgehoben.

„Sie sind der Grund, warum ich diese Trophäe habe. Sie haben mir erlaubt, an diesen Traum zu glauben, als ich aufwuchs“, sagte die 19-Jährige nach dem Finalsieg beim Grand-Slam-Turnier. „Es gab nicht viele schwarze Tennisspielerinnen, die den Sport dominiert haben – nur sie. Sie haben den Traum glaubhaft gemacht.“

„Worte können nicht beschreiben, was sie mir bedeuten“, sagte Gauff über die Williams-Schwestern. „Ich hoffe, dass ich ihr Vermächtnis fortsetzen kann. Ich hoffe, dass ein anderes Mädchen dies sehen kann, glaubt, dass sie es schaffen kann und hoffentlich auch einmal ihren Namen auf dieser Trophäe sieht.“ Gauff erinnerte auch daran, welche Rolle Venus und Serena Williams für Frauen im Tennis hatten, unter anderem durch den Einsatz für gleiche Bezahlung.

Serena Williams (41) hat in ihrer Karriere 23 Major-Titel gewonnen, ihre ältere Schwester (43) sieben. Gauff sicherte sich am Samstag mit einem Dreisatzerfolg gegen die Belarussin Aryna Sabalenka ihren ersten. Sie ist die erste US- Teenagerin seit Serena 1999, die das Turnier für sich entschieden hat.

US-Präsident Biden, Obama und viele weitere Promis gratulieren

Gauff erhielt von US-Präsident Joe Biden, Barack Obama und zahlreichen weiteren Prominenten Glückwünsche. „Du hast das Arthur Ashe Stadium und das ganze Land elektrisiert – der erste (Titel) von weiteren, die noch kommen werden, und der Beweis, dass alles möglich ist, wenn man nicht aufgibt und immer daran glaubt“, schrieb Biden auf X, vormals Twitter.

„Wir könnten auf und neben dem Platz nicht stolzer auf dich sein – und wir wissen, dass das Beste noch kommen wird“, erklärte Ex-Präsident Obama. „Deine harte Arbeit und dein Mut haben sich das ganze Turnier gezeigt. Das ist dein Moment!“, erklärte Ehefrau Michelle Obama.

„Dein Antrieb und deine Entschlossenheit sind eine Inspiration für Millionen kleiner Mädchen, die zuschauen. Ich bin zuversichtlich, dass dein erster Major-Titel nicht dein letzter sein wird“, schrieb Vizepräsidentin Kamala Harris. Der ehemalige Präsident Bill Clinton gratulierte ebenfalls über die sozialen Netzwerke zu einem „unglaublichen Sieg“: „Die Zukunft des amerikanischen Tennis sieht rosig aus.“

(APA)/Bild: Imago