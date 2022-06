Wimbledon 2022 – der Sky Check: „1, 2, 5, 7, 8. Das sind meine Favoriten“

Es ist die Mutter aller Turniere: Wimbledon. Dieses Jahr ohne Weltranglistenpunkte nach dem Ausschluss russischer und belarussischer Spieler:innen. Aber trotzdem bleibt Wimbledon einfach Wimbledon. Dieser Titel hat im Tennissport das größte Prestige. Der Sky Favoriten-Check!

Bei den Herren spricht im Vorfeld wieder einmal sehr viel für Novak Djokovic, bei den Damen geht Iga Swiatek nach unglaublichen 35 Siegen in Folge als Favoritin ins Turnier. Unsere Kommentatoren Stefan Hempel, Marcel Meinert und Paul Häuser liefern zum Tennis-Highlight auf Sky wie gewohnt ihren Check-up.

Favoriten-Check Herren Wimbledon 2022:

Stefan Hempel: „1, 2, 5, 7, 8. Das sind meine Favoriten von der Setzliste der Herren. Djokovic, Nadal, Alcaraz, Hurkacz, Berrettini. Der Topfavorit ist mit Sicherheit der Titelverteidiger aus Serbien. Ihn gilt es zu schlagen und das wird schwer genug. Bei Nadal ist es immer auch eine körperliche Frage und der Rasen ist jetzt nicht sein Lieblingsbelag, auch wenn der French Open-Champion in Wimbledon schon zweimal gewann. Alcaraz, Hurkacz und Vorjahresfinalist Berrettini könnten am ehesten an der Vormachtstellung der Top 2 kratzen. Letztgenannter hat auf jeden Fall eine Topform, ist auf Rasen mit seinen Titeln in Stuttgart und Queens 2022 ungeschlagen.“

Dark Horses – Players to watch:

Paul Häuser: „Ich bin vor allem gespannt auf Frances Tiafoe, Dan Evans, Lorenzo Musetti und Holger Rune. Alle vier Spieler sind so spektakulär, mit so viel Talent gesegnet und werden in Wimbledon sicherlich auch vom Publikum gefeiert.“

Marcel Meinert: „Der Niederländer Tim van Rijthoven ist ein ganz neues Gesicht auf der Tour. Der Wimbledon-Junioren-Halbfinalist von 2014 stürmte in s´Hertogenbosch mit einer Wildcard unverhofft zum Turniersieg und bezwang dabei sogar den Weltranglistenersten Daniil Medvedev. Jetzt hat er auch im Londoner Südwesten eine Wildcard bekommen und wird alles tun, um sie zu rechtfertigen.“

Stefan Hempel: „Auf diesen Tim van Rijthoven bin ich auch sehr neugierig, dazu traue ich auch Taylor Fritz einiges zu.“

Bild: Imago