Wimmer-Doppelpack bei Wolfsburg-Erfolg – Hoffenheim siegt klar

Der VfL Wolfsburg hat den Aufwärtstrend in der deutschen Fußball-Bundesliga unter Interimstrainer Daniel Bauer fortgesetzt.

Die Niedersachsen gewannen 3:1 (3:1) bei Borussia Mönchengladbach, feierten damit den zweiten Sieg in Folge und verschafften sich etwas Luft im Tabellenkeller.

ÖFB-Legionär Patrick Wimmer mit einem Doppelpack (4./34.) und Mohamed Amoura (30.) trafen für die Wolfsburger und sorgten dafür, dass die Übergangslösung Bauer weitere Argumente für einen dauerhaften Arbeitsauftrag an der Seitenlinie sammelte. Für Gladbach, das durch ein Eigentor von Konstantinos Koulierakis (22.) zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gekommen war, war es die erste Pleite nach fünf ungeschlagenen Ligaspielen in Serie. Bei den geschlagenen Gastgebern wurde Kevin Stöger in der 70. Mintue eingewechselt.

Vor den Augen des neuen VfL-Sportdirektors Pirmin Schwegler schlugen die Gäste gleich gnadenlos zu. Nach einem Chipball von Lovro Majer nahm Wimmer den Ball mit der Brust mit, bevor er mit einem wuchtigen Schuss Gladbach-Keeper Moritz Nicholas keine Chance ließ. Für die Borussia war es der erste Gegentreffer in der Liga seit dem Derby gegen den 1. FC Köln Anfang November.

Ilzer & Hoffenheim besiegen den HSV klar

Trotz des „Heimspiels“ in Sinsheim: Der Hamburger SV kann in der Fremde einfach nichts holen. Der schwache Aufsteiger verlor am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:4 (0:2) bei der TSG Hoffenheim mit Coach Christian Ilzer und wartet seit über siebeneinhalb Jahren auf einen Erstliga-Auswärtssieg. Alexander Prass wurde bei der TSG in der 67. Minute ins Spiel gebracht.

Der HSV bleibt damit in der laufenden Saison das einzige Team ohne Dreier auf gegnerischem Platz. Die Norddeutschen holten auswärts bisher nur zwei von 21 möglichen Punkten. Grischa Prömel (8.), Ozan Kabak (31.), Tim Lemperle (65.) und Fisnik Asllani (72.) trafen für die Hoffenheimer, die weiter gut im Europacup-Rennen liegen. Das Tor durch den eingewechselten Rayan Philippe (82.) war zu wenig für Hamburg. In der Nachspielzeit verschoss Philippe einen Handelfmeter (90.+1).

Arbeitssieg für Frankfurt gegen Augsburg

Dem mutigen Auftritt in Barcelona folgt ein zaghafter Befreiungsschlag gegen den FC Augsburg – Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga vorerst wieder zurück in die Spur gefunden. Gegen die bayrischen Schwaben konnte die SGE am Samstagnachmittag im letzten Heimspiel des Jahres über weite Strecken zwar nicht überzeugen, dennoch gelang ein 1:0 (0:0)-Erfolg. Durch den Dreier bleiben die Hessen somit in Reichweite der europäischen Plätze.

Vier Tage nach dem knappen 1:2 in der Champions League bei Barca schoss Ritsu Doan (68.) den siebten Saisonsieg für die Hessen heraus. Der vermeintliche Augsburger Ausgleich durch Noahkai Banks wurde wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen (87.). Während sich die Eintracht somit ein wenig für das 0:6 am vorigen Wochenende bei RB Leipzig rehabilitierte, bleibt Augsburg im Bereich der Abstiegszone.

St. Pauli gewinnt Kellerduell

Party auf dem Kiez nach monatelanger Abstinenz – der FC St. Pauli kann es doch noch: Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin hat trotz langer Unterzahl im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim ihren Negativlauf durchbrochen. Die Kiezkicker bezwangen den Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt nach zuvor zehn Partien ohne Dreier 2:1 (1:0) und sendeten das so ersehnte Lebenszeichen. Matthias Honsak wirkte bei Heidenheim ab Minute 64 mit.

Martijn Kaars erzielte seine beiden ersten Bundesligatreffer (35., 53.) für St. Pauli, das zuletzt Mitte September eine Liga-Partie gewonnen hatte. Das 1:0 beendete dabei eine Wartezeit von 542 Minuten ohne Tor im eigenen Stadion – entsprechend laut fiel der Jubel aus.

Doch Blessins Team musste nach einer harten Roten Karte gegen Eric Smith (45.) wegen einer Notbremse danach noch lange kämpfen. Der von Smith gestoppte Marvin Pieringer konnte beim Heidenheimer Sturmlauf in der turbulenten zweiten Halbzeit aber nur noch verkürzen (64.) – weil auch St. Paulis Torhüter Torhüter Nikola Visilj stark parierte.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.