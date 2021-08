Wimmer nach Niederlage in Altach: “Es ist unerklärlich”

Rapid kommt in der Fußball-Bundesliga nicht richtig in Fahrt. Die Hütteldorfer kassierten am Sonntag in Altach trotz 1:0-Führung noch eine 1:2-Niederlage und halten damit nach vier Runden weiter bei nur vier Zählern (Spielbericht + Video-Highlights). Rapid-Verteidiger Kevin Wimmer blickt im Sky-Interview auf die Niederlage in Altach zurück:

“Es ist unerklärlich, weil ich eigentlich nie das Gefühl hatte, dass wir zweite Halbzeit ein Gegentor bekommen. Deswegen ist es sehr ärgerlich, dass wir am Ende nicht einmal mit einem Punkt nach Hause gehen.”