Wimmer über Teamkollege Grüll: „Wenn er so weitermacht, dann wird sein Weg noch sehr viel weiter gehen“

Rapid-Innenverteidiger Kevin Wimmer spricht im ABSTAUBER-Podcast „Ruf mich an“ unter anderem über die Entwicklung von Offensivspieler Marco Grüll. Außerdem äußert sich der 29-Jährige über die Rückkehr von Yusuf Demir zum SK Rapid.



Kevin Wimmer (SK Rapid Wien) bei „Die Abstauber“:

…über die Entwicklung von Marco Grüll: „Er hat sich von Anfang an sehr gut in die Mannschaft eingefügt. Das ist ein sehr lustiger Typ. Wir haben sehr viel Spaß und verstehen uns sehr gut. Er macht es einfach richtig gut. Wir sind froh, dass wir ihn haben, weil er hat viele wichtige Tore für uns geschossen. Wenn er so weitermacht, dann wird sein Weg noch sehr viel weiter gehen. Er ist nicht umsonst zum Rapidler des Jahres gewählt worden, obwohl er erst ein halbes Jahr hier ist. Das zeigt auch, was er für eine Stellung innerhalb der Mannschaft hat.“





…über Yusuf Demir: „Er ist ein unglaublicher Spieler. So jung zu sein und so gut mit dem Ball umgehen zu können. Er ist auch ein richtig cleverer Spieler am Ball. Die Pässe, die er spielt, spielen nicht viele Spieler. Für uns ist er ein sehr wichtiger Bestandteil. Natürlich ist der Wechsel von Barcelona, wo er Champions League gespielt hat, zurück hier her nicht ganz so einfach. Er ist aber trotzdem ein unglaublicher Spieler. Er ist noch sehr jung und er hat noch sehr viel Zeit. Er braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit, um sich auf die Österreichische Liga umzustellen. Ich habe das selber bei mir auch gemerkt. Wenn er körperlich noch ein bisschen mehr zulegt, dann wird er noch schwieriger zum Stoppen sein. Er ist ein Spieler, der Regelmäßigkeit braucht.“