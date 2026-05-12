Wimmer verpasst wohl Abstiegsgipfel gegen St. Pauli

Patrick Wimmer wird dem VfL Wolfsburg im letzten Saisonspiel gegen St. Pauli (ab 15 Uhr live Sky – streame das Spiel mit Sky X live) wohl nicht zur Verfügung stehen.

Österreichs Fußball-Teamspieler erlitt beim 0:1 gegen Bayern München eine Muskelverletzung im Oberschenkel, wie Wolfsburg am Dienstag bekannt gab. Der Einsatz von Wimmer für die Partie in Hamburg am Samstag ist fraglich. Wolfsburg liegt als 16. der Tabelle auf dem Relegationsplatz und will diesen gegen die punktegleichen Verfolger Heidenheim und St. Pauli verteidigen.

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