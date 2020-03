79. Weltcupsieg! Fourcade gelingt perfekter Abschied im letzten Rennen

Biathlon-Allzeitgröße Martin Fourcade ist mit seinem 79. Weltcupsieg abgetreten. Der 31-jährige Franzose, der erst am Vortag sein Karriereende angekündigt hatte, entschied am Samstag die Verfolgung in Kontiolahti für sich.

Am achten Gesamtweltcup-Sieg schrammte er hauchdünn vorbei. Dem Norweger Johannes Thingnes Bö reichte beim französischen Dreifachsieg ein vierter Platz zur Titelverteidigung.

Österreichs Biathleten waren wegen der Auswirkungen durch das Coronavirus bereits am Freitag vorzeitig nach Hause gereist.

