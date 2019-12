Biathlon: Hauser/Leitner bei World Team Challenge auf Rang sechs

Lisa Hauser und Felix Leitner haben am Samstag bei der 18. Auflage der Biathlon-World-Team-Challenge in Gelsenkirchen Rang sechs belegt. Das ÖSV-Duo hatte am Ende in der Veltins Arena, der Heimstätte des deutschen Fußball-Bundesligisten Schalke 04, 1:03,9 Minuten Rückstand auf die norwegischen Sieger Marte Olsbu Röiseland/Vetle Sjaastad Christiansen.

Die mit Philipp Nawart angetretene Deutsche Laura Dahlmeier musste sich bei ihrer Abschiedsvorstellung vor mehr als 46.000 Zuschauern mit Rang vier begnügen. Hauser/Leitner waren nach dem ersten Teil des Bewerbes – einem Massenstartrennen – auf Rang sieben gelegen und konnten sich in der Verfolgung noch einen Platz nach vor arbeiten. 2018 hatte Hauser mit Dominik Landertinger Rang fünf belegt. Diesmal sprang Leitner kurzfristig für Julian Eberhard ein und gab sein Debüt im Bewerb auf Schalke, an dem zehn Teams teilnahmen.

(APA)

Bild: GEPA