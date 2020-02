Crans-Montana übernimmt abgesagte Damen-Abfahrt

Für die am vergangenen Samstag aufgrund des heftigen Schneefalls abgesagte Weltcup-Abfahrt der Damen von Rosa Khutor ist ein Ersatztermin gefunden worden.

Das Speed-Rennen wird in zwei Wochen anlässlich der Weltcup-Rennen in Crans-Montana nachgeholt.

Die Skifans im Walliser Skigebiet kommen damit in den Genuss eines dritten Rennens. Nach einem Training am Donnerstag findet am Freitag, 21. Februar, die Ersatzabfahrt statt. Am Samstag steht die ursprünglich geplante Abfahrt im Programm, bevor zum Abschluss des Weltcup-Events am Sonntag eine Kombination durchgeführt wird.

Während die Abfahrt am Olympia-Ort von 2014 am Samstag nicht hatte durchgeführt werden können, fand der Super-G im russischen Skigebiet am Sonntag trotz schwieriger Wetterverhältnisse statt.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.