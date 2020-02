Erstes Abfahrtstraining in Saalbach-Hinterglemm abgesagt

Das erste Abfahrtstraining der alpinen Skiherren am (heutigen) Dienstag in Saalbach-Hinterglemm ist abgesagt worden. Auf der Weltcupstrecke am Zwölferkogel müssen nach den Wetterbedingungen in der Nacht noch Präparierungsarbeiten vorgenommen werden. Für Mittwoch ist ein weiteres Training geplant. Für Donnerstag ist die Abfahrt angesetzt, für Freitag der Super-G.

Wegen Sturmtief “Sabine” erwarteten die Organisatoren in Saalbach-Hinterglemm eine turbulente Woche, ab Mittwoch sollte es aber besser werden und auch der Niederschlag nachlassen.

(APA)

Artikelbild: GEPA