via

via Sky Sport Austria

Nach dem Sieg im Big-Air-Bewerb bei den X-Games in Hafjell ist die Kärntner Snowboard-Olympiasiegern Anna Gasser am Sonntag im Slopestyle an der vierten Stelle gelandet.

Der Tagessieg ging an die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott, die sich vor der Japanerin Kokomo Murase und der Kanadierin Brooke Voigt durchsetzte.

(APA)

Beitragsbild: GEPA