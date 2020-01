Der Österreicher Philip Hoffmann hat am Montag bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne für den nächsten Erfolg gesorgt. Der 17-Jährige Kärntner gewann im Riesentorlauf mit zweimaliger Laufbestzeit die Goldmedaille. Am Ende hatte Hoffmann auf den zweitplatzierten Schweizer Sandro Zurbruegg einen Vorsprung von 2,54 Sekunden. Es war bereits die 5. Medaille in Lausanne für das ÖOC-Team.

Beitragsbild: GEPA