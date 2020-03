Kraft nach vorzeitigem Saisonende Gesamtweltcup-Sieger

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Skisprung-Saison der Damen und Herren am Donnerstag vorzeitig beendet worden. Der Internationale Skiverband (FIS) teilte mit, dass alle noch ausstehenden Weltcup-Bewerbe sowie die Skiflug-WM in Planica (19. bis 22. März) abgesagt wurden. Letztere soll im nächsten Jahr nachgetragen werden.

Die Gesundheit der Athleten gehe vor, betonte die FIS in ihrer Aussendung. Bei den Herren wurde der Salzburger Stefan Kraft damit zum zweiten Mal nach 2016/17 Gesamt-Weltcup-Sieger und holte sich auch die kleine Kristallkugel für den Gewinn der Skiflug-Wertung. Damen-Gesamtsiegerin ist einmal mehr die Norwegerin Maren Lundby, die sich mit 1.220 Punkten vor den Österreicherinnen Chiara Hölzl (1.155) sowie Eva Pinkelnig (1.029) durchsetzte.

Für Donnerstagabend waren noch ein Herren- und Damen-Bewerb in Trondheim angesetzt gewesen, von Freitag bis Sonntag hätten Stefan Kraft und Co. dann in Vikersund antreten sollen. Die Damen hätten nach Russland übersiedeln sollen, wo die Blue Bird Tour in Nischni Tagil (13. bis 15. März) und Tschaikowsky (18. bis 20. März) geplant war.