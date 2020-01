Kurios: CL-Final-Flitzerin sorgt für Chaos beim Nightrace

via

via Sky Sport Austria

Das ist im alpinen Ski-Weltcup wohl noch nie passiert. Eine Flitzerin läuft auf die Piste und löst die Zeitnehmung unmittelbar vor der Zieleinfahrt von Alex Vinatzer aus. Der Italiener jubelt, weil er glaubt in Führung zu liegen, doch er schwingt eigentlich nur mit der drittbesten Zeit ab. Nach kurzer Verwirrung wird seine Zeit korrigiert.

Bei der Flitzerin handelt es sich um Kinsey Wolanski, die bereits beim Champions-League-Finale auf das Spielfeld gelaufen war und durch diese fragwürdige Aktion berühmt wurde. In Schladming hielt sie ein Transparent zu Ehren von Kobe Bryant in die Höhe. Der ehemalige NBA-Star ist am Sonntag bei einem Helikopter-Absturz gestorben.

Wolanski postete nur kurz vor dem Rennen auf Instagram ein Foto aus Österreich.

Artikelbild: GEPA